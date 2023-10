Le club Optimiste de Windsor prend en charge l’Opération citrouille

Windsor — Vouée à la sécurité des jeunes dans les rues à l’Halloween, l’Opération citrouille se déroulera à Windsor le mardi 31 octobre, de 16 h à 19 h 30.

En collaboration avec les municipalités de Windsor et de Val-Joli ainsi que des Chevaliers de Colomb, c’est le Club Optimiste de Windsor qui verra au bon fonctionnement de l’Opération citrouille.

Cette année, le quartier général de l’organisation sera installé à la cantine Pop’s de Saint-Gabriel, au 78, rue Principale Sud, à Windsor. La direction sera présente à partir de 15 h.

« Comme les années passées, nous serons plusieurs bénévoles pour mener à terme l’Opération citrouille. Nous comptons sur la collaboration de tous pour effectuer de la surveillance dans les rues de Windsor afin que cette journée de festivités pour nos jeunes enfants se déroule en toute sécurité le soir de l’Halloween », souligne Denise Gagné, une des responsables du comité Opération citrouille pour le Club Optimiste de Windsor.

Les responsables de l’organisation sont toujours à la recherche de bénévoles pour la soirée de l’Halloween. Dans ce sens, les gens doivent communiquer avec Denise Gagné au 819 570-7639.

« Nous aurons entre autres deux ou trois voitures qui patrouilleront à travers la ville au cours de la soirée de l’Halloween », précise Mme Gagné.

Conseils de sécurité

Il est notamment recommandé de préparer un itinéraire et de rester dans des secteurs connus.

De plus, les enfants devraient visiter les maisons éclairées durant la quête de friandises.

Les participants doivent respecter la signalisation routière et traverser aux intersections.

On conseille aussi d’opter pour le maquillage au lieu de porter un masque. De plus, les vêtements devraient être courts et de couleurs claires.

Il est important de faire le tri des bonbons et de jeter ceux qui ne sont pas emballés.