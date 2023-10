Le maire Adam Rousseau inaugure le panneau patrimonial de l’orgue Mitchell-Forté

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est en présence du député de Richmond, André Bachand, que le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, a inauguré, en fin de semaine, le panneau patrimonial de l’orgue Mitchell-Forté, dans le cadre des Journées de la culture.

Situé sur le terrain de l’église, ce panneau raconte que cet orgue, un instrument patrimonial à traction mécanique qui a été conçu vers 1862 par Louis Mitchell et Charles Forté, constitue un des deux seuls Mitchell-Forté restant dans le monde. Acheté au coût de 905 $ par le curé J. Denis Bellemare en 1911, il a été offert à la paroisse Saint-François-Xavier la même année.

Cette inauguration clôt une démarche entreprise par la MRC du Val-Saint-François qui a créé un parcours qui compte 47 panneaux. « Ce panneau n’est pas seulement une addition à notre paysage, il représente un lien entre notre passé et notre avenir. Il rappelle à tous ceux qui le voient que notre communauté a une histoire riche », s’est exclamé avec enthousiasme le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Le maire a profité de l’occasion pour remercier le Comité de l’orgue de sa volonté à garder vivant cet instrument patrimonial, et de sa collaboration pour le mettre en valeur auprès de la population tomcodoise et les visiteurs aussi souvent que possible.