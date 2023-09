Stoke : la piste à rouleau et le sentier multifonctionnel inaugurés

Stoke — La Corporation de développement socio-économique de Stoke (CDSE) a procédé, vendredi dernier, à l’inauguration de la piste à rouleau (pumptrack) et du sentier multifonctionnel au parc 3R.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre du Revenu national et députée de Compton—Stanstead, Marie-Claude Bibeau, du député de Mégantic à l’Assemblée nationale, François Jacques, et du maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer.

« C’est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd’hui pour l’inauguration de la piste à rouleau et du sentier multifonctionnel. Ce sont deux projets qui feront bouger les jeunes et les moins jeunes. Ce sont également deux projets qui viennent enrichir notre communauté et qui s’additionnent à d’autres projets réalisés dans notre communauté », souligne Liliane Gagnon, présidente de la Corporation de développement socio-économique de Stoke.

« Dans un contexte difficile, la CDSE a réussi à franchir toutes les étapes de préparation et de réalisation de ces projets : le montage financier pour obtenir les subventions, la création d’une campagne de financement, la gestion de l’appel d’offres et des contrats, d’administration et la supervision de l’ensemble des réalisations. Il y a là des centaines d’heures de bénévolat. Malgré les embûches et notre jeune expérience, nous pouvons dire : mission accomplie », affirme Mme Gagnon.

« Il y a des jeunes de sixième année qui nous ont rencontrés. À cette époque, ils souhaitaient avoir un skate park. L’idée est alors venue de faire une piste à rouleau qui pouvait concilier le vélo et la planche à roulettes. Et le projet a été lancé comme ça. Le mandat a donc été donné à la SDSE, qui l’a réalisé d’une main de maître », mentionne Luc Cayer.

Le gouvernement canadien a injecté 120 000 $ dans ces projets. « Ces deux projets-là, on en parle depuis plusieurs années avec Monsieur le Maire (Luc Cayer). À Stoke, vous avez vraiment une belle équipe au niveau des loisirs et de la vie communautaire. C’est un milieu extrêmement dynamique. Après la Covid, nous avons mis beaucoup de programmes en place pour ramener les gens ensemble et pour stimuler l’économie », soutient Mme Bibeau.

Pour sa part, le gouvernement du Québec a fourni 112 500 $. « Au départ, nous avions mis 90 000 $ dans le projet. Il y a eu aussi une bonification de 22 500 $ pour aider à couvrir les dépassements de coût dans la construction. Je sais que c’est un élément important pour nos jeunes. C’est une belle réalisation. Les gens de Stoke sont engagés » de dire François Jacques.

Plusieurs partenaires locaux ont également répondu à l’invitation en finançant le projet, comme Desjardins, qui a accordé une aide de 10 000 $.

Lors de l’inauguration, les personnes présentes ont pu apprécier les performances de Noah Spooner, qui a mérité la deuxième position aux championnats canadiens de BMX.