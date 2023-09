Danville dévoile les gagnants 2023 de son concours Maison fleurie

Danville — Le 24 août dernier, la ville de Danville a procédé au dévoilement des gagnants de la troisième édition de son concours d’embellissement de propriété, intitulé Maison Fleurie.

L’annonce en a été faite lors d’un rendez-vous 5 à 7 aux abords du pavillon extérieur situé au parc Auclair. Ainsi, c’est au conseiller municipal M. Pierre Jr Grimard, qu’est revenu le privilège de révéler les choix du jury pour cette année et le premier prix a été décerné à Mme Louise Côté de la rue Water, alors que Mme Marilyn Mastine, résidente de la route 255, se mérite la seconde position, tandis que l’Auberge Jeffrey remporte la palme du volet commercial.

Mme Chantale Dallaire, chargée de projet à la ville de Danville et responsable du concours, confia qu’une plus d’une douzaine de participants était en lice, afin de tenter de se mériter les mentions honorifiques et chèques cadeaux du concours en 2023.

Étant donné le succès grandissant de l’activité, tout à porte à croire que l’événement sera de retour une fois de plus l’an prochain, afin d’apporter un nouveau volet d’embellissement bien personnalisé aux résidences danvilloises participantes.