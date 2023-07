Val-des-Sources s’entend à long terme avec ses fonctionnaires municipaux

Val-des-Sources - Le 4 juillet dernier, la Ville de Val-des-Sources et le syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville, annonçaient la signature d’une toute nouvelle convention collective d’une durée de six ans. L’entente, qui touche 34 employés répartis au sein de huit services de la municipalité, est rétroactive au 1er janvier dernier et sera donc en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2028.

« Nous sommes heureux que cette entente ait été conclue dans un esprit de saine collaboration et de respect à la table de négociation. Ce travail est le fruit des efforts des deux parties », confie le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

« Tous ont fait preuve d’ouverture dans la mise en place de cette nouvelle convention. Nous remercions toutes les personnes impliquées dans le processus », ajoute le président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Val-des-Sources, M. Éric Charland.

Selon les informations recueillies auprès de la ville, le principal ajustement à la convention collective concerne l’indexation salariale, laquelle se voit basé selon les données du Régime des rentes du Québec (RRQ). Parmi les autres points de négociations, mentionnons notamment la mise en place d’un programme de semaine de travail réduite en vue de la retraite ; de la clarification du système de garde en dehors des heures régulières de travail ; un ajustement sur l’octroi des vacances ; la mise en place d’un horaire facilitant la conciliation travail-famille et la révision de certains horaires de travail également.

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il était impératif de demeurer compétitif et cela passe notamment par le salaire offert. Nous nous assurons ainsi une facilité de recrutement et de rétention de ressources humaines qualifiées et compétentes », précise quant à lui le directeur général de la Ville de Val-des-Sources, Georges-André Gagné.