Le pont Chamberland rénové au coût de 104 000 $

Windsor — Les travaux de réfection du pont Chamberland, surplombant la rivière Watopeka à Windsor, ont coûté 104 000 $. Les autorités municipales ont souligné la fin des travaux par une coupe de ruban en présence de certains membres de la famille Chamberland.

Il s’agit d’une infrastructure qui relie les deux rives sur la piste cyclable et les sentiers pédestres de la Poudrière.

Ainsi, la Ville de Windsor a procédé au remplacement des rampes afin d’assurer une plus grande sécurité du pont. La structure a également été repeinte pour une meilleure intégration visuelle.

« Le pont Chamberland est un accès très fréquenté par les marcheurs et par les cyclistes. La réfection du garde-corps était une priorité pour la Ville de Windsor, avant que son état ne se détériore davantage et ne constitue un risque à la sécurité de nos citoyens. C’est dans ce contexte que nous avons réalisé ces travaux pour assurer un parcours sécuritaire et agréable à la population », a soutenu Ana Rosa Mariscal, conseillère municipale au siège no 1 à la Ville de Windsor.

Les travaux ont été réalisés grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique de plein air 2018-2021. La subvention est de 76 838 $.

« Il est important de pouvoir offrir une grande variété d’activités et d’occasions à la population afin que tout le monde puisse profiter de ces espaces magnifiques. C’est pourquoi la réfection du pont Chamberland était une nécessité et je suis certain que mes concitoyens se joignent à moi pour saluer ces investissements », a déclaré André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Petite histoire

Le pont Chamberland est aussi appelé le pont de la Réconciliation. Lors de la saga entourant le projet de voie de contournement à la hauteur de la 6e avenue, la population avait rejeté à 59 % le projet. La campagne référendaire avait alors créé de vives tensions au conseil municipal et au sein de la population.

En 1995, voyant que les relations entre la Ville et la compagnie Domtar demeurent tendues, Martial Chamberland a approché le directeur de l’usine, Georges Kobrynsky, pour lui soumettre un projet de pont reliant les deux rives de la rivière Watopeka près du Bel âge.

Sa demande a été reçue favorablement et un budget de 85 000 S lui a été accordé pour construire le pont et restaurer la rue Saint-Joseph.

Nouvellement élue en remplacement d’Adrien Péloquin, la mairesse Carmen Juneau a accepté de couvrir les dépenses de l’installation électrique tout au long de la rue Saint-Joseph et a conclu une entente à l’effet que la Ville devienne responsable de l’entretien du sentier et du pont inauguré en 1995.