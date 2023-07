Québec octroie plus de 4 M$ à la Ville de Danville pour des travaux d’infrastructures d’eau

Danville Le député de Richmond, M. André Bachand était de passage à Danville le mercredi 28 juin dernier, afin d’annoncer au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, l’octroi d’une somme de 4 028 054 $, provenant du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) à la ville pour des travaux d’infrastructures d’eau.

Ces argents viendront apporter une aide indéniable à la petite municipalité et ses citoyens quant à la charge financière des travaux prévus.

Le projet vise à renouveler des conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, principalement sous les rues Crown, du Dépôt et Nicolet ainsi que sous une partie des rues Grove et Water. Au total, 1 345 mètres de tronçons seront remplacés, ce qui permettra de moderniser une partie importante des infrastructures municipales d’eau de la ville.

Par voie de communiqué officiel, la ministre Andrée Laforest a tenu à s’exprimer sur le dossier : « Je suis très fière de l’appui que notre gouvernement accorde à Danville pour la modernisation de ses infrastructures d’eau. Avec ce soutien de plus de 4 M$, la Ville sera en mesure d’entreprendre d’importants travaux qui augmenteront la qualité de son service d’aqueduc, en plus de réduire les fuites d’eau potable dans le réseau. Cela rejoint notre volonté, ainsi reflétée par la mise en œuvre du PRIMEAU 2023. »

Le député André Bachand et la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, se réjouissaient également tous deux de l’annonce du jour.

« L’attractivité d’une municipalité passe entre autres par la qualité de ses services publics ! Cette somme considérable qui est aujourd’hui octroyée à Danville est une très belle nouvelle. Je me réjouis de savoir que les citoyennes et citoyens bénéficieront directement des travaux qui seront effectués. Merci à la Ville pour son engagement dans ce projet. », de mentionner M. Bachand.

Mme Satre souligna pour sa part l’importance que revêt un tel soutien pour la ville de Danville.

« Cet investissement hors du commun est essentiel afin de sécuriser nos infrastructures et assurer les développements futurs dans notre ville. Nous sommes très reconnaissants de la diligence avec laquelle le gouvernement nous a accompagnés dans ce dossier. », a-t-elle mentionné.