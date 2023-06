La Ville de Val-des-Sources annonce le retour de ses Boites à party

Val-des-Sources — Au cours des dernières semaines, la Ville de Val-des-Sources annonça le retour de ses populaires Boites à party.

Rappelons qu’il s’agit d’un forfait clé en main, qui est offert gratuitement aux citoyens qui désirent organiser une petite fête avec les gens de leur quartier.

Pour ce faire les gens doivent soumettre leur intérêt en remplissant le formulaire à cet effet, disponible sur la page internet de la ville de Val-des-Sources, et ce, avant le 23 juin à midi.

Pour la saison estivale 2023, trois dates, non transférables, ont été ciblées pour l’attribution potentielle d’une boite à party, soient les samedis 8 juillet, 12 août et 26 août.

Les gens dont la candidature aura été retenue, se prévaudront donc d’une scène extérieure (ou d’une salle en cas de pluie), un spectacle avec chansonnier d’une durée de deux heures, quatre tables à pique-nique et autant de barricades pour fermer la rue, un foyer extérieur (sans le bois), une boite de rallonges pour raccordements électriques, un service de photocopies gratuites au besoin (maximum de 300), en plus de pouvoir compter sur la présence d’une cantine qui fera la vente de hot-dogs, maïs soufflé et breuvages non alcoolisés.

À noter que lors de ces évènements les gens reçoivent également l’autorisation de consommer de l’alcool sur la voie publique, à l’intérieur du périmètre défini.

« Le party devra se tenir dans une rue où la circulation n’est pas trop dense. En aucune circonstance il ne pourra se tenir sur un terrain privé ou à l’arrière d’une résidence. Vous aurez la possibilité de fermer une portion de rue pour y tenir le party en toute sécurité. Il ne s’agit pas d’une offre de party privé. Il s’agit d’une occasion de rassembler les gens de votre quartier pour festoyer entre voisins, faire connaissance, tisser des liens et renforcer le sentiment de communauté et de sécurité. » , indique la ville.