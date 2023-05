La Ville de Windsor recherche des volontaires pour l’installation de compteurs d’eau

Windsor – La Ville de Windsor participe à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), qui prévoit notamment que les municipalités mettent en place diverses actions visant à se conformer aux objectifs d’économie d’eau potable. L’une de ces actions est l’installation obligatoire de compteurs d’eau chez les grands consommateurs d’eau que sont les industries, les commerces et les institutions (ICI) ainsi que dans un échantillonnage résidentiel de 60 domiciles.

Il est important de mentionner que le tarif du service d’eau potable demeurera unique et sans lecture au compteur. Le compteur permettra d’effectuer un échantillonnage à des fins de statistiques pour le gouvernement du Québec uniquement.

C’est dans cette optique que la ville invite les propriétaires intéressés à joindre le programme d’installation de compteurs d’eau de manière volontaire à remplir le formulaire disponible sur le site de la Ville de Windsor en suivant ce lien : https://www.villedewindsor.qc.ca/compteurs-deau/

Veuillez noter que l’installation et l’achat du compteur d’eau sont sous la responsabilité de la Ville de Windsor et sans frais pour le propriétaire de la résidence sélectionnée. Il s’agit d’un formulaire d’intérêt et la participation n’assure pas l’installation d’un compteur d’eau.