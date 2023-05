Mouvement de personnel à l’hôtel de ville de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — L’hôtel de ville de Saint-François-Xavier-de-Brompton fait actuellement l’objet d’un mouvement de personnel.

Ainsi, depuis le 1er mai, l’ancienne directrice générale, greffière et trésorière de la municipalité, Sylvie Champagne devient greffière-trésorière directrice adjointe, un poste nouvellement créé.

Par ailleurs, l’ancienne directrice des services municipaux et des communications, Jacynthe Bourget, devient la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité. Le poste de directrice des services municipaux et des communications est aboli.

Ce mouvement est principalement occasionné par l’approche à la retraite de Mme Champagne, qui évolue à la municipalité depuis 23 ans.

« Depuis un an, nous avons mis en branle un plan de relève. Ces nominations sont la première étape de ce plan. Ça nous permet une continuité dans les services municipaux », confirme Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il s’agit en fait d’un plan de préparation de la relève. « Lors de la séance du 1er mai, les transferts ont été approuvés par les membres du conseil municipal », affirme Mme Champagne.

Cette réorganisation de la structure à l’hôtel de ville a été nécessaire en raison de la croissance que connaît actuellement la municipalité.

« Pour ma part, je diminue tranquillement mes heures de travail. C’est une transition qui se déroule en douceur », de dire Mme Champagne.

Nouvellement nommée à son poste de directrice générale, Mme Bourget entend procéder à la transition dans un souci de continuité. « Notre objectif, c’est de continuer à offrir un excellent service à la population comme l’a toujours fait Mme Champagne au cours des dernières années. Nous voulons poursuivre la collaboration qui existe au sein de l’équipe de l’hôtel de ville pour mener à terme nos dossiers selon les orientations du conseil », de dire Mme Bourget, qui travaille pour la municipalité depuis 2019.

Finalement, la municipalité a embauché Alex Larrivée au poste de directeur des services techniques, un poste nouvellement créé.