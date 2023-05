La Ville de Val-des-Sources lauréate au prix du Mérite Ovation municipale 2023

Val-des-Sources - Tel qu’annoncé le 14 février dernier, l’Union des municipalités du Québec avait fait connaitre les finalistes au sein des différentes catégories en compétitions au prix du Mérite Ovation municipale 2023.

Nous avions donc appris à ce moment que la ville de Val-de-Sources était en nomination dans la catégorie Développement économique, économie circulaire et tourisme.

Or, le 18e gala organisé par l’UMQ, se tenait le vendredi 5 mai du côté de Gatineau et c’est finalement avec un trophée dans les mains et très certainement avec un sourire accroché aux lèvres, que sont ressortis les représentants de la ville centre de la MRC des Sources après avoir remporté le prestigieux prix pour le projet Quartier Jeffrey.

« Depuis la fermeture de la mine Jeffrey en 2012, Val-des-Sources doit composer avec les effets engendrés par plus de cent ans d’exploitation minière sur l’aménagement de son territoire. Cette fracture dans l’environnement cache cependant un grand potentiel de mise en valeur d’un puits minier à ciel ouvert de près de 2 km de diamètre, unique au monde. En 2019, la Ville a entamé un changement de vision orienté vers l’avenir en développant cet attrait et son pourtour, le Quartier Jeffrey, pour en faire un pilier à la fois communautaire, touristique et économique afin de lui redonner vie au bénéfice de la population actuelle et à venir. »