La Ville de Richmond consulte les citoyens sur l’avenir de son centre-ville

Richmond — Les citoyens de Richmond sont invités à donner leur avis sur l’avenir du centre-ville dans le cadre de la révision du programme particulier d’urbanisme (PPU) : comment rendre le centre-ville de Richmond plus attirant et unique ? La démarche est l’occasion avant tout de s’assurer que le centre-ville réponde au mieux possible aux besoins des résidants.

La PPU est un outil inclus dans le plan d’urbanisme de la municipalité. Il permet de mieux planifier certains secteurs d’une ville qui nécessitent une attention particulière. Il constitue un guide détaillé permettant de décider comment un secteur choisi devrait être développé.

Le lien pour le sondage, qui ne prendra que quelques minutes à remplir, est disponible via la page Facebook de la Ville. Le sondage permet de connaître la perception des citoyens sur divers aspects de la revitalisation du centre-ville dont, la sécurité des piétons, le nombre de commerces, les espaces verts, le mobilier urbain, l’animation des espaces publics, l’architecture/patrimoine bâti et la facilité de se rendre au centre-ville.

Pour le maire de Richmond, M. Bertrand Ménard, il s’agit « d’une étape importante de la révision du PPU où les citoyens ont l’occasion de s’exprimer sur leur vision de l’avenir du centre-ville ».

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Estrie (CIUSSS-Estrie-CHUS) est également partie prenante à la démarche afin de soutenir la mise en place d’un environnement favorable aux saines habitudes de vie, à la santé et à la qualité de vie.

Le sondage, qui sera en ligne jusqu’au 14 mai prochain, permettra à la Ville de rédiger un premier concept d’organisation spatial, puis des objectifs qui se traduiront en pistes de solutions. Il est prévu que la version préliminaire du nouveau programme particulier d’urbanisme soit déposée à la fin de l’été, menant vers la présentation publique aux citoyens à l’automne. Le PPU final devrait être adopté avant la fin de l’année et recevoir par la suite la conformité de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.