Danville s’activera particulièrement en juin

Danville —La ville de Danville organisera une fête toute spéciale les 16 et 17 juin prochain, avec la tenue de l’évènement Danville s’Active.

Il s’agira en fait d’un moment festif où la municipalité désire mettre à profit l’ensemble de ses infrastructures récréatives et sportives.

Il est important de mentionner pour les personnes qui pourraient être nostalgiques de la populaire fête au village qu’il ne s’agira pas d’une version 2.0 de celle-ci, mais plutôt d’un tout nouvel évènement rassembleur pour la population.

« Depuis notre élection au conseil en novembre 2019, moi et mon collègue conseiller, Richard Lefebvre, avions comme projet de trouver une manière de mettre en valeur et faire découvrir ou redécouvrir les installations de loisirs communautaires de Danville. Donc, avec l’aval de l’ensemble du conseil, un comité loisirs a été mis sur pied et auquel prend notamment place à la table des discussions, notre directrice générale Mme Marie-Pier Dupuis, Mme Chantale Dallaire, chargée de projet en loisirs, ainsi que moi et mon collègue. L’idée est donc venue de jumeler notre vision des choses, au désir unanime du conseil, de pouvoir offrir la possibilité aux citoyens de se remettre à bouger un peu en cette période postpandémique. De plus, l’appellation Danville s’Active s’intègre parfaitement bien à la mission que s’est donné notre administration municipale, qui est d’insuffler un vent de changement et d’action à notre milieu de vie. », d’expliquer M. Pierre Jr Grimard.

Ce dernier ajouta que la 1re édition de cette fête danvilloise s’échelonnera sur un peu plus d’une journée.

Ainsi, selon le cas, certaines activités devraient prendre leur envol le vendredi soir, alors que d’autres n’auront lieu que le samedi.

« Le comité était d’accord sur le point qu’il nous apparaissait plus qu’important qu’il puisse y avoir un lieu de rencontre commun entre les citoyens et l’ensemble des participants à la toute fin. C’est donc principalement pour cette raison que nous aurons une programmation globale qui se terminera en fin de soirée samedi, avec la présentation d’un spectacle musical extérieur, entièrement gratuit. », de poursuivre le conseiller au siège #2.

Bien que certains aspects demeurent encore à confirmer, nous pouvons d’ores et déjà mentionner la tenue simultanée d’un tournoi de balle molle de type « funny », un tournoi de tennis, de pétanque, des activités sur le terrain de soccer, ainsi que sur la surface de la patinoire, des jeux gonflables pour les enfants, l’accessibilité aux jeux d’eau et à la piscine gratuitement, de l’animation sur les différents sites et plus encore.

Un service de bar, ainsi que des kiosques de nourritures et autres rafraîchissements seront pour leur part assurés par de généreux bénévoles et divers organismes locaux.

« Il est à noter que les fonds qui seront recueillis par la ville lors l’évènement Danville s’Active, seront directement réinvestie dans les infrastructures de loisirs municipales pour le bien des citoyens. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’une fête sportive et récréative, mais plutôt d’un moment propice à se rassembler dans la bonne humeur, profiter de l’arrivée de la saison estivale et faire bouger positivement Danville et ses citoyens. », de conclure M. Grimard.