Saint-Denis : la brigade des pompiers de Sherbrooke est intervenue à six reprises

Saint-Denis-de-Brompton — Depuis le 1er janvier, date de l’entrée en vigueur de l’entente, les pompiers de Sherbrooke sont intervenus à six reprises à Saint-Denis-de-Brompton, incluant trois appels de type premier répondant, un accident de la route et une fausse alarme.

C’est ce qu’on a appris lors d’une visite de la caserne no 2 par les dignitaires de Sherbrooke et de Saint-Denis, jeudi dernier. C’est en fait la caserne la plus proche de cette municipalité. Elle est située au 2005, boulevard Plateau-Saint-Joseph, à Sherbrooke.

« Un nouveau chapitre s’écrit pour notre municipalité qui bénéficie désormais des avantages d’une brigade en caserne en tout temps, avec une couverture incendie bonifiée à moindre coût. La collaboration intermunicipale est l’avenir de plusieurs petites municipalités, dont la nôtre », affirme Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Les dignitaires de Saint-Denis-de-Brompton ont été invités à monter à bord du camion-pompe no 202, celui-là même qui s’est rendu en 9 minutes à l’incendie d’une garderie dans cette municipalité le 4 décembre dernier.

Le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke offre désormais à Saint-Denis-de-Brompton l’assurance de mobiliser un minimum de 20 pompiers en 25 minutes ou moins, en tout temps et partout sur son territoire, répondant ainsi aux orientations ministérielles en matière de force de frappe, ce qu’aucune municipalité de cette taille n’est en mesure de s’offrir de façon autonome.

Selon les autorités municipales, la garde en caserne en tout temps mobilisant les troupes en moins de 80 secondes est un atout important pour les interventions d’urgence.

Lors de la visite de la caserne, différentes technologies s’offrant à la population ont été présentées, dont des ordinateurs véhiculaires, ce que ne possédait pas Saint-Denis-de-Brompton.

« Cette entente est véritablement profitable pour la population, non seulement de Saint-Denis-de-Brompton, mais aussi pour celle de Sherbrooke. Je salue le bon travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce dossier. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux pompiers de Saint-Denis-de-Brompton qui sont venus se joindre à notre équipe », de dire Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.