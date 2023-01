La Ville de Windsor remplace son panneau électronique

Windsor – La Ville de Windsor a fait l’acquisition d’un nouveau panneau électronique à messages variables pour remplacer celui qui était installé à l’entrée de la Ville dans le secteur Greenlay tout près de l’intersection entre la route 249 et la rue Bourbeau.

Nouvellement installé, ce panneau double face est visible des deux côtés et permet l’affichage d’images en couleur et de courtes animations pour faciliter et agrémenter les messages livrés aux citoyens.

La Ville compte utiliser ce panneau pour diffuser des informations pertinentes sur les événements à venir, les dates importantes et les services municipaux.

Une deuxième vie pour l’ancien panneau

L’ancien panneau qui a été retiré est conservé et sera installé ce printemps en face du Centre sportif J. A. Lemay afin de publiciser la programmation des activités qui ont lieu à l’aréna ainsi qu’au parc Carmen Juneau.