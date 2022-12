Pas de défilé de Noël dans les rues de Wotton cette année

Wotton —Une mauvaise nouvelle est tombée pour les enfants et tous les résidents de Wotton cette fin de semaine, alors qu’une annonce a été faite à l’effet qu’il n’y aura pas de défilé de Noël dans les rues du village en 2022.

Habituellement organisé de manière conjointe par les pompiers, la municipalité de Wotton et le Club Optimiste, il s’avère important de mentionner que ce n’est pas le manque d’engouement face à cette activité qui fait que celle-ci n’aura pas lieu le 24 décembre, mais plutôt les exigences demandées par le ministère des Transports du Québec.

« Nous avons reçu une lettre du MTQ il y a quelques semaines, clarifiant les règles à suivre lorsqu’une parade emprunte des routes numérotées. Or, comme les deux artères principales de Wotton, ce sont des routes gouvernementales, nous devions soumettre un plan de circulation réalisé par un ingénieur en plus d’embaucher des signaleurs ayant obtenu une formation en ce sens, et tout cela, au moins 45 jours avant l’évènement. Il était impératif pour nous de bien respecter les exigences et à la lueur des informations il est clair que c’était devenu irréaliste de penser le faire cette année. », mentionne l’un des membres du comité organisateur, M. Claude Vaillancourt, lors d’un court entretien téléphonique.

Ce dernier souligna également que bien que le défilé soit malheureusement annulé pour 2022, le comité de bénévoles entend bien faire tout en son pouvoir pour effectuer un retour l’an prochain, et ce, pour le simple bonheur des petits et grands.