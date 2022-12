Un 10e défilé de Noël à Windsor couronné de succès !

Windsor – Ils ont été très nombreux à regarder passer le 10e défilé de Noël qui s’est déroulé dimanche dernier dans les rues de Windsor.

Les festivités ont débuté vers 13 h. « Plus d’une trentaine de chars allégoriques ont circulé dans les rues de Windsor. Il est toutefois difficile d’évaluer les gens qui ont pris part au défilé. Ils débarquaient avec leur équipe et certains se sont joints au défilé à la dernière minute. Mais, il y avait beaucoup de monde et tout s’est bien déroulé », raconte Danika Saint-Pierre, technicienne en loisirs pour la Ville de Windsor et responsable du dossier du défilé.

Selon elle, le défilé 2022 a attiré plus de monde que les années précédentes. « Il y avait de grands rassemblements, sur la 6e avenue par exemple. Il y avait beaucoup de gens à des endroits stratégiques. Il faut dire que nous avions la température idéale. Il faisait très beau ; ce n’était pas trop froid et le vent était tombé », souligne Mme Saint-Pierre.

Après le défilé, les gens étaient invités à venir rencontrer le Père Noël à l’aréna. Grâce entre autres au Club Optimiste, des cadeaux ont été offerts aux enfants. Des feux d’artifice ont émerveillé les personnes présentes.

« Je suis très satisfaite des résultats. Chaque année, ça me jette à terre de voir autant de monde s’intégrer au défilé et de constater le nombre de personnes qui viennent le voir. Nous l’organisons, mais ce sont les gens qui l’animent. C’est vraiment un succès collectif », affirme-t-elle.

L’an prochain, le défilé sera de retour à moins d’une pandémie quelconque… « C’est vraiment devenu une tradition », termine la technicienne en loisir.