Les gens de Saint-Denis souhaitent garder leur aréna et l’améliorer

Saint-Denis-de-Brompton — ils ont été nombreux à prendre part au sondage sur l’avenir de l’aréna et du parc à Saint-Denis-de-Brompton.

Des quelque 700 répondants, représentant plus de 1100 personnes, une majorité a clairement signifié vouloir conserver l’aréna en place et même l’améliorer.

« Nous avions espoir que les gens répondent à ce sondage réalisé en octobre. Et ils y ont répondu. Nous avons réussi à rejoindre 23 % de la population. Ce sont de très bons résultats », souligne Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

De ce nombre, la moitié provenait de l’école primaire Jardins-des-Lacs. « C’est vraiment intéressant d’avoir obtenu le pouls des élèves sur la question. Les jeunes sont nombreux à utiliser notre parc. Ça va nous donner un autre point de vue. Ça s’est fait en parallèle », raconte le maire de Saint-Denis.

Les résultats complets du sondage seront déposés lors de la prochaine réunion du comité consultatif qui devrait se tenir jeudi cette semaine.

Les constats

En revanche, même si le sondage n’est pas complètement finalisé, il est d’ores et déjà assuré que certains constats peuvent se faire dès maintenant.

« Ce que les gens nous ont dit, c’est qu’ils voulaient garder leur aréna, et même l’améliorer. C’est clair ! Les gens nous donnent aussi raison d’avoir acheté les bandes pour la patinoire extérieure », affirme M. Veilleux.

Plusieurs répondants ont signifié qu’ils souhaitaient l’aménagement d’estrades à l’intérieur de l’aréna.

« On nous demande aussi d’améliorer le système de réfrigération qui est désuet. Les gens veulent avoir un système qui réfrigérera la patinoire pas l’ensemble de l’aréna »,

Les dimensions de la patinoire, qui ne sont pas tout à fait standard, ont également été remises en question par les citoyens. Il faut savoir que la surface actuelle est de 60 sur 180 pieds alors qu’habituellement c’est 80 sur 200 pieds.

Du côté du parc, les citoyens étaient presque unanimes pour dire que la municipalité devait absolument améliorer le module de jeux. Les gens souhaitent aussi l’aménagement d’une piscine.

Plusieurs pensent que les autorités municipales doivent améliorer le terrain de baseball et de basketball. Un préau mieux adapté serait aussi souhaitable tout comme l’installation d’un système d’éclairage plus efficace. Des citoyens demandent par ailleurs plus de bancs et de tables à pique-nique.

Dans le développement du parc, les personnes plus âgées ne seront pas oubliées. « Nous souhaitons que les aînés puissent aussi utiliser ces espaces selon leurs besoins. »

« Nous allons commencer à prioriser. Dans tout ça, ce qu’il est important de retenir, c’est que les gens nous demandent d’avoir une vision à long terme tout en considérant la croissance démographique de notre municipalité. Ça correspond exactement à ce que nous faisons depuis que nous sommes en poste », affirme le premier magistrat.

M. Veilleux n’est pas sans se souvenir que le gouvernement du Québec en place a promis un budget de 1,5 milliard $ pour aider les municipalités à rénover leurs infrastructures comme les arénas et les parcs. « Nous sommes un peu chanceux », lance le maire de Saint-Denis, en ajoutant que la municipalité devra travailler par étape en collaboration avec le député provincial, André Bachand.

Selon le maire de Saint-Denis, il faut remettre en fonction le plus rapidement possible l’aréna Le Stardien. Il n’a toutefois pas donné de date de réouverture.