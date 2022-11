Tingwick forme ses employés municipaux au repérage des ainés vulnérables de son territoire

Tingwick - La municipalité de Tingwick a mis en place une très belle initiative afin d’assurer la sécurité de ses citoyens ainés à risque de se retrouver en position de vulnérabilité.

En effet, les employés municipaux ont été conviés à suivre une formation pour devenir des Sentinelles afin de repérer les indices de vieillissement accéléré chez les résidants. La formation d’une durée de 3 heures s’est tenue le 24 octobre dernier. Une vingtaine d’employés et d’élus municipaux y ont participé dont le maire lui-même M. Réal Fortin.

La formation était offerte par Mme Élise Doré de la fondation AGES, organisme qui chapeaute les initiatives en gériatrie sociale déployées dans plusieurs régions du Québec. La formation a permis aux participants de se familiariser avec les outils AINÉES et AD-PLUS. Ces acronymes sont des aide-mémoires précieux qui permettent de développer un langage commun pour faire le tour de l’état de santé et des conditions de vie d’un adulte âgé à domicile.

Pour les ainés eux-mêmes, leurs proches et les intervenants cliniques et communautaires, ces « lunettes » permettent d’avoir une vue d’ensemble des aspects à observer afin de: 1- Repérer les indices de risque de vieillissement accéléré. 2- Prévenir les complications liées aux problèmes de santé. 3- Agir sur la majorité des déterminants de la santé pour maintenir la qualité de vie et la santé des aines.

La formation a également permis aux participants de rencontrer Éric Veilleux, travailleur de milieu du Carrefour d’Entraide bénévole des Bois-Francs auprès des personnes ainées de la MRC d’Arthabaska et de mieux connaitre son rôle, entres autres, auprès des aines qui auront été « dépistés » par les Sentinelles.

Mme Doré n’a pas manqué de souligner qu’à sa connaissance, Tingwick est la toute première municipalité au Québec à former ses employés municipaux afin qu’ils deviennent des Sentinelles bienveillantes. La municipalité envisage d’ailleurs d’offrir à nouveau la formation au printemps 2023, cette fois-ci à tous les résidents de la municipalité.

Cette formation offerte plusieurs fois par année par la fondation AGES est disponible en ligne pour tous les citoyens sensibles a la vulnérabilité des aines de leur communauté désirant se familiariser avec les outils de repérage.