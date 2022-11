Invitation à participer à la 10e édition de la Parade de Noël de la ville de Windsor

Windsor —Le comité organisateur de la Parade et de la Fête de Noël de Windsor travaille déjà à la préparation de la 10e édition qui aura lieu le 4 décembre prochain à 13 h. Après 2 ans d’absence, le comité organisateur est très heureux de pouvoir convier la population à cet évènement féérique tant attendu.

Les 9 dernières éditions de l’évènement ont été couronnées de succès, et ce, grâce à la l’implication de nos précieux collaborateurs et partenaires qui ont répondu présents, année après année. Certes, la réussite de cet évènement est le résultat d’un effort collectif qui a su faciliter son ancrage dans la tradition populaire de la ville de Windsor et sa région.

Cet incontournable qui rassemble familles, amis, fanfares, organismes, entreprises, chars allégoriques, chevaux, mascottes, sucreries et personnages de Noël est toujours très attendu chaque année. La Parade de Noël représente ainsi une excellente occasion d’augmenter votre visibilité et représente une opportunité pour les entreprises, les commerces et les organismes de se faire connaître ou reconnaître auprès de la population.

Pour les gens qui désirent contribuer d’une autre façon à la parade ou à la fête de Noël, ils sont invités à communiquer avec Danika St-Pierre au 819-845-7888 postes 221. Il nous fera plaisir de trouver une entente satisfaisante avec vous.

Les formulaires sont attendus avant le 22 novembre prochain 16 h par télécopieur à l’intention de Danika M. St-Pierre, technicienne en loisir au 819-845-7606 ou en personne aux bureaux des services récréatifs situés à l’aréna ou par courriel. Les gens qui désirent obtenir une fiche d’inscription ou remplir le formulaire électroniquement, doivent en faire la demande aux 819-845-7888 poste 221 ou par courriel à services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca