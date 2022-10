Des améliorations apportées au parc Greenlay

Windsor – Des améliorations seront apportées au parc Greenlay à Windsor.

Lors de la dernière séance du conseil, les élus de Windsor ont approuvé l’achat d’une balançoire et d’un module de jeu au coût de 51 721 $.

« Cette année, nous avons dû retirer certains équipements assez désuets, dont une balançoire. Ce que nous faisons, c’est de racheter de l’équipement neuf, soit une balançoire et un mobile de jeu pour les jeunes », raconte Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor.

Chaque année, les autorités municipales de Windsor injectent de l’argent dans le renouvellement des structures existantes dans les parcs. « Nous essayons tous les ans de remplacer les équipements qui sont désuets. Nous essayons d’en faire un petit peu sur une base annuelle. Comme vous pouvez le constater, la facture monte très rapidement. », de dire le directeur général.

Les autorités municipales de Windsor avaient pris la décision d’enlever une balançoire du parc Greenlay pour des motifs de dangerosité.

« C’est une balançoire qui a été retirée. Elle avait plus de 20 ans de service. Elle était devenue désuète et dangereuse. Elle n’était pas réparable », avait dit Marc Juneau, directeur des loisirs, de la culture et du développement communautaire à la Ville de Windsor.

C’est un citoyen qui a averti les autorités municipales que la balançoire était dangereuse pour les utilisateurs. « Les gens de la Ville ont effectué des vérifications pour en arriver à la même conclusion. Ils ont donc pris la décision de la démonter », soutient le directeur des loisirs, de la culture et du développement communautaire à la Ville de Windsor.