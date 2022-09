Les municipalités demandent l’aide du gouvernement

Val-Saint-François —En campagne électorale, l’UMQ demande aux partis politiques de prendre des engagements financiers, et ce, dès la première année, pour répondre non seulement à l’augmentation des responsabilités municipales, mais aussi à la hausse marquée des coûts occasionnée par l’inflation, estimée à près d’un milliard de dollars pour 2022.

L’UMQ démontre, par sa plateforme, que plusieurs mesures devront être considérées par le prochain gouvernement en tenant compte du contexte inflationniste, dont la construction des logements sociaux et abordables, la construction des logements locatifs en région, la protection des sources d’eau potable ainsi que le financement des infrastructures récréatives et sportives.

Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton, estime que les deux autres paliers gouvernementaux devront aider le municipal dans cette période inflationniste. « Nous avons des attentes. Il y a des représentations qui vont continuer de se faire. Il faut avoir le support des autres gouvernements », de dire M. Veilleux.

Selon la mairesse de Windsor, le gouvernement devrait ajuster ses subventions. « Par exemple, avec les travaux sur la rue Ambroise-Dearden, les subventions accordées lors de l’appel d’offres ne sont plus collées à la réalité », soutient la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

Rémi-Mario Mayette, directeur général à la Ville de Richmond, considère que les autorités municipales devront manœuvrer à l’intérieur des budgets actuels. « Nous allons faire avec le budget que nous avons. Il y a des choses qu’on ne fera pas, mais ce n’est pas encore déterminé. Habituellement, nous faisons les ajustements budgétaires en octobre. Nous devrons couper à certains endroits », mentionne-t-il.

Les municipalités doivent-elles aller chercher le manque à gagner dans la proche des contribuables ? « D’ailleurs, l’UMQ demande aux gouvernements d’être un peu plus généreux avec les municipalités. Chez les citoyens, l’inflation a un impact majeur. On ne peut pas en demander plus de ce côté-là », affirme Mme Bureau.

Certains projets pourraient être retardés en raison de l’inflation. À Windsor, par exemple, les autorités municipales ont mis sur la glace le projet prévoyant l’installation de lumière DEL sur son territoire en raison de l’augmentation des coûts dû à l’inflation.

« Nous allons y aller avec les priorités là où c’est vraiment urgent », de conclure, Mme Bureau.