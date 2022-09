La fermeture du BMR de Tingwick provoque la colère des citoyens

Tingwick - Réunis en assemblée citoyenne mardi 23 août, les résidents de Tingwick ont exprimé leur colère face à l’annonce sans préavis de la fermeture de leur quincaillerie BMR, groupe coopératif Vivaco.

Encore sous le choc, les nombreux agriculteurs, entrepreneurs et tous les clients du coin, s’entendent pour dire qu’il s’agit de la perte d’un service essentiel qui vient dévitaliser notre village de 1 400 habitants et supprimer un commerce de proximité.

Cette décision a été prise à l’insu de tous, lors d’un vote au conseil d’administration de Vivaco, alors qu’aucune mention de ce projet de fermeture n’avait été annoncée lors de la dernière assemblée générale des membres. Car faut-il le rappeler, Vivaco est une coopérative, de nom du moins.

« Quant aux raisons de ce choix, les dirigeants ont admis eux-mêmes que la succursale de Tingwick est rentable. Mais les prévisions « à moyen et long terme » leur sembleraient insatisfaisantes, ce qui ne justifie pas, selon nous, une fermeture. Quant à leur argument d’un « risque » associé à la pénurie de main-d’œuvre, il faut savoir que les employés en poste font un travail remarquable dont la clientèle est hautement satisfaite. Vivaco n’est pas la seule entreprise à faire face à ce défi. S’il fallait que tous les commerces ferment à cause du « risque potentiel » de perdre leurs employés... »

« En coulisses, ce qui semble expliquer cette fermeture précipitée serait plutôt l’arrivée sur la table d’une intéressante offre d’achat sur la bâtisse (assujettie à certaines conditions), que Vivaco s’est pressé d’accepter. Cela aurait-il un lien avec la rapidité de la fermeture ? Nous attendons des explications à cet effet. »

« Pour cette façon de faire et son manque de transparence, nous blâmons sévèrement les dirigeants de Vivaco de ne pas avoir agi en “bon citoyen coopératif” et d’avoir failli au principe même de la coopérative : “le soutien à la communauté”. En effet, en ne publicisant pas la mise en vente du bâtiment, et en privilégiant en catimini l’offre d’un acheteur privé qui ne poursuivra pas le service de vente des produits agricoles et de quincaillerie, Vivaco n’a laissé aucune chance à ses membres de reprendre le commerce comme ce fut le cas à Chesterville où les citoyens ont pu former une Coop de solidarité. Même nos élus municipaux ont été tenus dans l’ignorance de cette décision éclair. La Municipalité de Tingwick n’a donc pas pu avoir accès à la bâtisse pour tenter de lui maintenir la même vocation commerciale. Non seulement Vivaco met la clé dans la porte de sa succursale de Tingwick, mais elle travaille à éviter qu’une autre bannière de quincaillerie vienne s’y installer. » mentionne le Groupe citoyen contre la fermeture du BMR de Tingwick, coopérative Vivaco.

De plus, les membres du groupe citoyens sont extrêmement déçus que les dirigeants n’aient pas eu le courage d’organiser une rencontre publique avec l’ensemble des citoyens-membres à Tingwick pour les prévenir de leurs intentions, leur offrir des explications, et les privilégier dans les alternatives possibles.

Le groupe citoyen dénonce ce manque total de respect et demandons au conseil d’administration de Vivaco de revoir sa décision et d’organiser une rencontre publique avec sa clientèle de Tingwick pour expliquer ses choix.

D’ici là, le groupe citoyen invite les gens à signer la pétition mise en ligne la semaine dernière au https://chng.it/FhhbqqmLy2 et à participer aux autres moyens de pression qui seront organisés pour manifester notre désaccord avec cette décision de fermeture et ce processus de vente inacceptables.