Fermeture forcée de l’aréna pour travaux majeurs

Saint-Denis-de-Brompton – C’est avec regret que la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est dans l’obligation de fermer son populaire aréna, en raison de travaux majeurs non prévus. Par conséquent, toutes nos activités du côté glace doivent être annulées pour la saison automne-hiver. La Municipalité doit donc résilier tout contrat en ces lieux pour cette période. La situation affectera aussi la programmation des loisirs qui devra être modifiée.

Condensation et moisissures

Un problème de condensation et de glace qui tombait du plafond a d’abord alerté notre personnel ce printemps. Une minutieuse inspection d’une firme d’ingénieurs a suivi pour récemment confirmer le besoin de réfection majeure. Diagnostic : des moisissures se sont faufilées à certains endroits, en plus de devoir changer le système de réfrigération. La firme certifie toutefois que les enfants du camp de jour qui circulent dans l’aréna ne sont nullement en danger, puisque l’aération du bâtiment est quotidienne pendant l’été.

Ajout d’estrades

« Nous allons profiter de l’occasion pour améliorer l’aréna et installer des estrades qui étaient en demande », annonce Roxanne Rouleau, directrice — culture, loisir et vie communautaire. « Nous devons aussi décontaminer les moisissures aux vestiaires et changer les bandes de la patinoire, souligne-t-elle, notant que c’est une excellente nouvelle de moderniser les installations qui ont plus de 40 ans. Nous allons pouvoir préciser les détails des travaux cet automne et je suis totalement persuadée que les utilisateurs vont apprécier le résultat ».

Soumis à un registre

Le projet de réfection sera soumis à un registre pour signature des citoyens qui devront se prononcer en faveur ou non d’un règlement d’emprunt pour réaliser les travaux. Une évaluation précise est en cours afin d’en déterminer les coûts et l’échéancier.