Remise de la certification MADA à la municipalité de Wotton

Wotton — Quelques semaines après avoir obtenu confirmation que Wotton devenait officiellement Municipalité amie des aînés, Mme Line Blanchet, présidente et élue responsable du comité de Suivi MADA pour la municipalité, a reçue des mains de la ministre Mme Marguerite Blais, la certification accréditant la mention.

Cette présentation faite à l’occasion de la première journée internationale MADA se déroulant le 16 juin dernier, aura eu pour effet d’encenser la politique MADA et le plan d’action qui ont été mis en place pour planifier la vie et les actions communautaires de la municipalité vis-à-vis des aînés. La politique a pour but de mettre au premier plan des actions concrètes pour assurer leur bien-être.

Cette démarche de plusieurs années permet de mettre de l’avant la voix des aînés de la municipalité.

« Le processus s’est effectué en pleine pandémie et il a eu lot de défis. Entre autres, il devenait difficile d’effectuer des consultations citoyennes initialement prévues. Pour contrer cette problématique, ces consultations ont été remplacées par un sondage exhaustif. Grâce aux 201 répondants, c’est un plan d’action à l’image des citoyens qui a été créé et qui est un outil précieux pour l’amélioration de la qualité de vie de tous. Le conseil municipal remercie les membres du comité de pilotage et Madame Lise Champoux, présidente du comité de pilotage 2019-2021 pour leur dévouement et leur implication envers les aînés et la démarche MADA. La mobilisation de la communauté se poursuit dans l’accomplissement du plan d’action de la politique municipale. » pouvait-on lire dans le communiqué officiel émis par la municipalité de Wotton.

Il est à noter qu’un comité de suivi de la démarche a aussi été formé en 2022 et que ces membres travaillent à la réalisation des actions du plan, ainsi qu’à l’élaboration d’activités pour le bien-être des aînés de l’endroit.

Parmi les réalisations effectuées jusqu’à maintenant, mentionnons le spectacle musical « Amène ta mère à Wotton » qui avait lieu le vendredi 6 mai dernier et qui aura permis à plusieurs citoyens et citoyennes, de se retrouver aux termes de la période d’isolement.