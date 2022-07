Incendie : Saint-Denis reçoit un appui de taille

Saint-Denis-de-Brompton - Les autorités municipales de Saint-Denis-de-Brompton ont reçu un appui de taille concernant l’entente de desserte incendie par la Ville de Sherbrooke. La direction générale de la sécurité incendie et des télécommunications d’urgence du ministère de la Sécurité publique a fait parvenir une lettre au maire, dans laquelle la directrice générale, Annick Bouchard, salue la démarche de la municipalité.

« Nous salons cette démarche visant une protection accrue des citoyens dans un souci de saine gestion des ressources dédiées à la sécurité incendie », écrit Mme Bouchard au maire de Saint-Denis, Daniel Veilleux, dans une lettre signée le 23 juin dernier.

Bien sûr, le maire de Saint-Denis-de-Brompton se réjouit de cet appui. « Nous avons toujours dit que nous voulions dans ce dossier s’assurer de répondre aux orientations ministérielles », soutient le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

La direction générale de la sécurité incendie et des télécommunications d’urgence du ministère de la Sécurité publique avait pris connaissance d’une correspondance transmise le 31 mai dans laquelle Saint-Denis mentionne qu’elle souhaite confier la desserte complète au Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke.

« Dans cette lettre, il est également dit que la décision en matière d’incendie relève de la municipalité, donc des élus du conseil. Cette décision n’est pas celle de la directrice générale ou du directeur du service de protection des incendies. Leur mandat à eux c’est de proposer au conseil différents scénarios. La desserte avec la Ville de Sherbrooke était le schéma de couverture optimal », insiste M. Veilleux.

« Les décisions en matière de sécurité relèvent de la municipalité, mais doivent être cohérentes avec la Loi sur la sécurité incendie et ses orientations. Selon ces dernières, les objectifs de protection inscrits au schéma de couverture de risques doivent être optimaux et permettre l’acheminement des ressources nécessaires à l’intervention (force de frappe) dans le meilleur délai possible en considération des ressources disponibles à l’échelle régionale », mentionne-t-on dans la lettre ministérielle.

« De plus, ajoute-t-on, dans un souci d’efficience et d’efficacité, les municipalités sont invitées à faire l’analyse coût-bénéfice de leur structure organisationnelle afin de maximiser les ressources consacrées à la sécurité incendie. »

Selon Mme Bouchard, les scénarios de dessertes incendie évalués par la municipalité de Saint-Denis s’inscrivent dans la démarche d’optimisation des ressources demandée par la Loi et ses orientations et l’option de délégation de compétence à la Ville de Sherbrooke est conforme à ces derniers.

« Dans ce dossier, nous n’avons jamais mis en cause le professionnalisme de nos pompiers actuels. C’était une décision difficile à prendre. Nous avons toutefois choisi l’option la plus sécuritaire pour la population avec une vision à court, moyen et long terme pour assurer la pérennité du service.

« La lettre vient confirmer ce que l’on dit », termine M. Veilleux.