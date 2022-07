Wotton devient Municipalité amie des aînés

Wotton — Dans le cadre de son plan d’action 2021-2024, la municipalité de Wotton vient de se voir décerner la certification de Municipalité amie des ainés (MADA), par le gouvernement du Québec.

Bien que la certification soit récente, il faut remonter aussi loin qu’au printemps 2019, afin de bien prendre la mesure du travail accompli en amont pour en arriver au résultat actuel.

Interpellé par le constat du vieillissement de la population et des services offerts aux ainés de la localité, le conseil municipal de l’époque entreprend de se doter d’une politique et d’un plan d’action MADA, afin de s’assurer de la santé, la sécurité, du bien-être participatif et de la valorisation des aînés à Wotton. Mme Lise Champoux, alors conseillère municipale responsable du dossier « ainés », se voit confier le mandat de travailler sur le projet et de s’adjoindre également un comité de pilotage au dossier.

Appuyée par la directrice générale de la municipalité à ce moment, Mme Julie Brousseau et de l’organisateur communautaire Gaétan Nadeau, une demande de subvention fût placée et obtenue quelques mois plus tard, permettant entre autres l’embauche d’une personne, en l’occurrence Mme Manon Vaillancourt, à titre de chargée de projet.

S’en est suivi un sondage exhaustif présenté aux ainés de la municipalité où en sont ressorti complétés, 201 questionnaires de 48 questions et dont les réponses allaient constituer la base même du plan d’action MADA.

« Je suis très heureuse de constater que la certification est finalement chose faite. J’aimerais remercier sincèrement chacun des intervenants au dossier, ainsi que les 15 membres du comité de pilotage pour leur excellent travail tout au long du processus. », exprime fièrement madame Champoux.

L’obtention du titre de Municipalité amies des aînés, permettra maintenant à la municipalité de Wotton de bénéficier d’un support financier annuel, sous forme de subvention du gouvernement du Québec, afin d’apporter un mieux-être aux aînés de son territoire.

Saluant l’implication du maire, M. Jocelyn Dion et de ses anciens collègues au conseil municipal, Mme Champoux profita de l’occasion pour souhaiter le meilleur des succès à Mme Line Blanchet, nouvelle présidente et élue responsable du comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action MADA.