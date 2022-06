Saint-François-Xavier-de-Brompton reçoit le prix Artisan

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Soulignant son engagement dans l’organisation de la Fête nationale au cours des dernières décennies, la municipalité de François-Xavier-de-Brompton a reçu l’édition 2021 du prix Artisan remis par la Société nationale de l’Estrie.

C’est un prix régional reconnaissant l’engagement d’une personne ou d’une organisation pour sa capacité de faire la promotion de la Fête nationale.

« J’ai été particulièrement fier de recevoir ce prix. Les gens de Saint-François ont toujours eu le Québec et le français tatoués sur le cœur. Et cette situation paraît d’une façon évidente le soir de la Saint-Jean. Tout le village est sur place pour célébrer la Fête nationale », souligne Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Je suis d’autant plus fier, poursuit-il, qu’une petite communauté comme la nôtre puisse se faire reconnaître à travers toute la grande région de l’Estrie pour sa Fête nationale. Et ça aussi on le voit le soir de la Saint-Jean. Il y a des milliers de personnes de l’extérieur qui viennent festoyer avec nous. »

En fait, la municipalité injecte 6,34 $ par habitant dans l’organisation de la Saint-Jean. Au Québec, la moyenne est d’environ 2 $.

« C’est une belle reconnaissance pour une municipalité qui appuie les organisateurs de la Fête nationale depuis 1978, année où un comité a été mis en place pour la Saint-Jean. Même pendant la pandémie, les autorités municipales ont financé les activités. C’est agréable d’être reconnu de la sorte », souligne M. Rousseau.

« Les bénévoles et les organisateurs de la fête nationale sont au cœur de la Fête nationale chaque année. Sans eux, cet événement touchant l’ensemble du territoire québécois ne pourrait tout simplement pas avoir lieu, ce qui fait de la Fête nationale du Québec un événement social et culturel unique en son genre. C’est pourquoi nous avons la ferme volonté de souligner leur inestimable contribution, puis de récompenser ces organismes ou ces individus dont l’engagement dans l’organisation de ces festivités mérite d’être célébré », mentionne Etienne-Alexis Boucher, président de la Société nationale de l’Estrie.

Après deux années de pandémie empêchant la remise officielle du prix, ce sont trois récipiendaires qui ont pu recevoir leur récompense devant les médias, soit les gagnants de 2020, 2021 et 2022. La famille Labrecque, de Sainte-Catherine-de-Hatley, a reçu le prix 2020 pour son engagement s’étendant sur plus de 30 ans ; Jasmin Desmarais et Josée Breton, sans qui la Fête nationale ne se produirait pas dans la municipalité de Racine, ont accepté de prix 2022.

« Quoi qu’il en soit, j’invite tous les gens à venir fêter la Saint-Jean à Saint-François-Xavier-de-Brompton », termine M. Rousseau.