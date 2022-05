Interruption du service d’aqueduc à Windsor

Windsor - À la suite d’un bris d’une conduite d’aqueduc, la Ville de Windsor se voit dans l’obligation d’interrompre l’alimentation en eau pour l’ensemble de la municipalité. Des équipes s’affairent à régler la situation le plus rapidement possible et on espère le rétablissement d’ici la fin de journée.

Un avis d’ébullition sera en vigueur à la suite de la reprise du service d’aqueduc jusqu’à l’avis contraire.

Lorsque la Ville de Windsor émet un avis d’ébullition de l’eau potable, les gens doivent faire bouillir l’eau potable au moins une minute à gros bouillons avant de la consommer.

Jusqu’à l’avis contraire, de l’eau bouillie ou embouteillée doit être utilisée pour les usages suivants : boire, préparer les breuvages ; donner de l’eau à votre animal de compagnie ; préparer les biberons et les aliments pour bébé ; laver les fruits et les légumes qui seront mangés crus ; préparer les aliments qui ne nécessitent pas de cuisson prolongée (exemple : soupe en conserve, Jell-O) ; fabriquer les glaçons ; se brosser les dents et se rincer la bouche.

Il faut jeter les glaçons et les breuvages ayant été préparés avec l’eau du robinet.

On peut toutefois utiliser l’eau du robinet pour laver la vaisselle à l’eau chaude et savonneuse. Il faut s’assurer qu’elle soit bien sèche avant de l’utiliser. Pour le lave-vaisselle, le cycle à l’eau chaude assure la désinfection ;

utiliser l’eau du robinet pour les autres usages qui n’amènent pas de consommation d’eau notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain.