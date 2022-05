Le maire de Richmond, Bertrand Ménard, accompagné du maire de Stoke, Luc Cayer, et de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, ont participé aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui se tenaient à Québec les 12 et 13 mai. Plusieurs thèmes ont été abordés dont la densification, l’étalement urbain, l’écofiscalité, et les changements climatiques.

Plus de 1 000 maires et conseillers municipaux de toutes leçons du Québec ont pris part aux centièmes assises annuelles de l’UMQ.