La Ville de Windsor effectue des travaux de séparation du réseau d’égout unitaire

Windsor – La Ville de Windsor procédera à des travaux de séparation du réseau d’égout unitaire.

Ces travaux auront lieu sur la rue Ambroise-Dearden, de la rue Principale à la rue Saint-Georges et débuteront dans la semaine du 16 mai.

Ce projet prévoit plusieurs étapes : l’installation temporaire d’alimentation d’eau, la démolition des trottoirs et bordures, la pose de la conduite, la réfection des entrées et le paysagement, le pavage, la construction des bordures et trottoirs et la remise en état final.

La réalisation des travaux s’effectuera par phase et l’avancement du chantier s’échelonnera sur une durée approximative de 20 semaines.