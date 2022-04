La Commission municipale donne une note parfaite à Richmond

Richmond - La Ville de Richmond a reçu une note parfaite de la part de la Commission municipale du Québec en ce qui concerne la transmission des rapports financiers des années 2016 à 2020.

Selon les élus, il s’agit d’un résultat très positif. « L’administration municipale fait bien son travail en regard aux exigences prévues par la loi quant au processus de transmission des rapports financiers. Pour le conseil municipal et moi-même, ce rapport d’audit confirme que l’équipe administrative œuvre avec efficacité et efficience pour le bien des citoyens », souligne le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

Chaque année, la Commission municipale du Québec mène un audit de conformité dans 1088 municipalités de moins de 100 000 habitants concernant la transmission des rapports financiers des années 2016 à 2020. Il s’agit en fait d’une procédure de contrôle permettant d’évaluer la performance des municipalités au profit des citoyens.

En conséquence, 36 % des municipalités auditées ne se sont pas conformées aux exigences légales ayant trait au délai de transmission des rapports financiers. Parmi elles, 9 % étaient non conformes pour chacune des années alors qu’un peu plus de 20 % ont accusé un retard de plus de 90 jours au délai imposé par la loi.

La Ville de Richmond fait donc partie des 64 % des municipalités auditées qui se sont conformées au délai et respecte ainsi l’encadrement légal pour chacune des années auditées par la Commission municipale du Québec.

Les résultats des autres municipalités des MRC des Sources et du Val-Saint-François sont disponibles sur le site Internet de la Commission municipale du Québec.