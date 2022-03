Travaux de pavage sur le 2e rang à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton - Des travaux majeurs de voirie et de pavage seront réalisés sur le 2e rang à Saint-François-Xavier-de-Brompton au coût de 2,5 M$.

Avec son programme d’aide à la voirie locale, le gouvernement du Québec vient tout juste de confirmer l’octroi d’une subvention de 1,5 M$.

« C’est la deuxième fois que nous appliquons avec ce programme pour le 2e rang. Nous avions alors essuyé un refus. À ce moment, c’était vraiment le pavage des deux côtés du 2e rang, est et ouest. Nous sommes revenus à la charge avec un projet plus modeste en donnant la priorité de la section en moins bon état. Et cette fois, c’est accepté », raconte Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, visiblement heureux de cette décision du ministère des Transports.

Les travaux sont majeurs : « Les ponceaux seront changés. Il y aura un creusage de fossé et du pavage. Le projet prévoit aussi de la correction de surface. », précise M. Rousseau.

Selon le maire, les travaux devraient être exécutés au cours de la prochaine année. « Ça va dépendre de l’ouverture des soumissions qui doivent demeurer raisonnables en matière de coûts, Il y a aussi la disponibilité de l’entrepreneur. Si tout est correct en juin, et bien les travaux pourront commercer dès le début de l’été. Mais, si nous demeurons réalistes, ce sera plus à la fin de l’été ou au début de l’automne. Nous voulons que les travaux soient réalisés le plus tôt possible », insiste M. Rousseau.

Selon lui, plusieurs routes de campagne sont dans un piteux état. « Lorsque nous recevons une telle subvention, même si ça nécessite une bonne gymnastique du côté des finances, nous n’avons pas le choix : nous devons agir rapidement. Si nous avions dû injecter la totalité des coûts, soit 2,5 M$, jamais nous n’aurions pu procéder à la réalisation de ce projet », avoue le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Il était temps que nous fassions quelque chose à cet endroit. Par les redevances des carrières et des sablières qui reviennent à la municipalité pour usure prématurée des chemins, nous allons utiliser ces fonds pour payer la part municipale des travaux sur le 2e rang », indique M. Rousseau.