Stoke aura sa piste à rouleaux

Stoke —De passage dans la région pour annoncer l’aboutissement de 250 projets à travers le Québec pour des subventions totalisant 20 M$, Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, a confirmé l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et d’une piste à rouleaux à Stoke.

Ce projet sera réalisé en deux phases. Dans un premier temps, il s’agit de l’aménagement d’une piste multifonctionnelle dans la partie boisée du parc 3 R. Ce sentier, d’environ 650 mètres sur un terrain accidenté, permettra la pratique de diverses activités, comme le vélo de montagne, la marche en forêt et le fat bike, et ce, toute l’année durant.

La deuxième phase prévoit la construction d’une piste à rouleau (pumptrack), adjacent à la piste multifonctionnelle. Ce type d’infrastructures s’adresse à un éventail d’utilisateurs et d’équipements comme la planche à roulettes, la trottinette, le patin à roues alignées, le vélo de montagne et le BMX.

« Les enfants de quatre ans et plus, les adolescents, les parents et les personnes âgées pourront en profiter pleinement », affirme Liliane Gagnon, présidente de la Corporation de développement socio-économique de Stoke.

Ce projet de 267 000 $ sera financé à 90 % par des aides financières et 10 % par des mises de fonds. Les principaux partenaires sont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avec le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (90 000 $), le gouvernement du Canada (120 000 $), la municipalité de Stoke, la MRC du Val-Saint-François et Caisse Desjardins.

Le projet avait été présenté en septembre 2020 à la municipalité de Stoke. Parce qu’il répondait à la politique familiale et à la politique de développement durable de la communauté, il a été placé en priorité.

Selon la ministre Charest, les conditions « post-pandémiques » étaient favorables pour ce genre d’annonce.

« La popularité de ce nouveau programme en témoigne : les Québécois ont plus que jamais envie d’être actifs. Grâce à cet investissement de 20 millions de dollars, des infrastructures de qualité seront au rendez-vous. Les citoyennes et citoyens de tous âges, particulièrement les familles, auront plus de possibilités pour bouger à proximité. Je tiens particulièrement à remercier les petites municipalités ainsi que les organismes qui ont soumis des projets. Avec ces nouvelles infrastructures, vous vous donnez les moyens de répondre aux besoins de votre population, tout en augmentant le dynamisme de votre municipalité. Tout le monde y gagne », mentionne Mme Charest.