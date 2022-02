Le service incendie de Danville intègre le feu vert clignotant

Danville —Le service de protection incendie de la municipalité de Danville intègrera au cours du mois de mars prochain, un dispositif de feu vert clignotant dans les véhicules personnels de certains membres de sa brigade.

Si l’idée d’installer un signal lumineux exclusivement destiné à informer les usagers de la route qu’un pompier répond à une situation d’urgence, avait été testé aléatoirement et de manière expérimentale, il y a de cela quelques années, ce n’est que depuis le 1er avril 2021 que l’autorisation provinciale est effective.

« Nous avons respecté l’ensemble des étapes préliminaires requises et nécessaires avant d’aller de l’avant avec ce projet. Essentiellement, cette lumière une fois activée permet de signaler le déplacement en urgence d’un pompier, les invitant du même coup à leur céder le passage, mais de manière tout à fait volontaire cependant. Il faut comprendre qu’il y a des règles très strictes qui régissent l’installation et l’utilisation d’une telle lumière d’urgence. Il faut tout d’abord que le pompier utilisateur ait reçu la formation adéquate, que celle-ci soit amovible et installée visiblement au niveau du pare-brise. », de mentionner le directeur du service incendie de Danville, M. Alain Roy.

Ce dernier souligna également que l’utilisation de ces feux de courtoisies ne permet en rien de se soustraire aux règles de la sécurité routière.

De plus, M. Roy ajouta que l’instauration se fera graduellement au sein de la brigade, alors que pour le moment seulement les sept officiers de la caserne 47 bénéficieront de cet outil supplémentaire servant à tenter de faciliter davantage les interventions dans la communauté.

Défibrillateur

Par ailleurs, la direction du service incendie désire également apporter une correction au sujet d’une information ayant circulé sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Constatant que le boitier du défibrillateur cardiaque avait été ouvert, la situation laissa présager au directeur que cela aurait pu être l’œuvre de vandales.

Toutefois, après la parution des présomptions, une personne s’est manifestée pour aviser que celui-ci avait plutôt servi, et ce avec succès, sans que l’information soit parvenue aux pompiers qui en assurent la disponibilité et le bon fonctionnement.

« Nous sommes vraiment désolés d’avoir présumé trop hâtivement dans ce dossier et nous allons améliorer l’information des étapes à suivre, afin de signaler une utilisation dans le futur. L’idée de changer l’emplacement est donc abandonnée et il demeurera au bâtiment actuel de la caisse Desjardins. Dans le fond, la chose la plus importante à retenir, c’est que l’équipement aura servi adéquatement à protéger la vie. », de conclure M. Roy.