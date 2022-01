Nouvelle structure organisationnelle au sein de la brigade incendie de Val-des-Sources

Val-des-Sources (RL) —Le 10 janvier dernier, le conseil municipal de Val-des-Sources a entériné une restructuration interne au sein de sa brigade du service de protection incendie.

Ainsi, le Directeur de la caserne 43, M. Alain Chainé pourra dorénavant compter sur l’ajout d’un capitaine et de deux lieutenants au sein de son équipe. Ces postes sont essentiellement le résultat de promotions internes, lesquelles ont octroyé les différents postes visés aux personnes suivantes : M. Pascal Boisvert devient capitaine, alors que messieurs Jonathan Roy (équipe 22) et Éric Yergeau (équipe 11), ont officiellement obtenu le grade de lieutenant.

« Nous sommes très heureux d’établir cette nouvelle structure organisationnelle, qui nous permettra de bénéficier de flexibilité, d’accentuer le lien de communication à l’interne et de rendre nos interventions encore plus efficaces. Nous avions déjà eu un poste de capitaine par le passé, mais pour toute sorte de raisons, nous n’avions plus donné de fonctions à ce poste depuis quelques années. Or voilà, qu’aujourd’hui nous remédions à cela et je dois dire qu’avec ces nominations nous aurons la chance de pouvoir compter sur des gens engagés, possédants de bons bagages d’expériences et nous sommes confiants qu’ils connaitront tout le succès possible dans le cadre de leur nouvelle fonction respective », de souligner le directeur Alain Chaîné.