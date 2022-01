À Saint-Adrien, l’agroalimentaire de proximité est une affaire de communauté

La communauté de Saint-Adrien s’est engagée depuis mars 2021 dans une vaste opération de planification d’un système agroalimentaire de proximité qui inclura autant les simples citoyens que les agriculteurs professionnels. Cette démarche participative s’inscrit dans le cadre d’une initiative du MAPAQ (PDCN) qui vise à mobiliser les communautés autour des aspects nourriciers de leur territoire. La production, la transformation, la distribution et même les aspects sociaux de l’alimentation sont pris en compte dans le processus qui est structuré en quatre étapes. Ces étapes sont les suivantes :

- L’écriture d’un portrait qui inclut toutes les dimensions du nourricier local : la base historique, la ressource territoriale, la production, la transformation, la distribution et plus. Il inclut même des mini-portraits de quelques-uns des nombreux acteurs locaux. Ce portrait vient tout juste d’être complété. Il est disponible en ligne sur le site web de la municipalité.

- La réalisation d’une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités

- Le développement d’une vision commune du nourricier de demain chez nous

- Un plan d’action

Ultimement le but est de développer notre souveraineté alimentaire et notre résilience comme communauté. Ceci s’inscrit dans un grand mouvement social vers la ruralité et la nature, mouvement où s’enchevêtrent des valeurs de circularité, de durabilité et d’écoresponsabilité.

Selon Jean-Pierre Chapleau, coordonnateur du projet, «la communauté de Saint-Adrien est déjà bien sensibilisée au nourricier de proximité et à son importance non seulement pour sa santé, mais aussi pour sa vitalité et même son bonheur. Plusieurs projets sont déjà en cours, tels le marché public, le comptoir Saint-Vrac et le jardin pédagogique; de nombreux autres sont en gestation. Cette planification va juste mieux nous outiller collectivement. Elle va nous permettre d’être plus cohérents, mieux coordonnés, et plus efficaces. À l’étape où nous en sommes, il est vraiment important d’impliquer de près toute la communauté. Après tout c’est elle qui va la définir et la faire vivre cette communauté nourricière. »

Consultation publique : appel à la participation de toute la population

Un forum virtuel réparti en trois sessions de 2 heures se tiendra les 8, 15 et 22 février prochains en soirée. Il permettra de présenter aux citoyens le travail déjà fait et d’en valider les grands constats. Ceux- ci pourront s’exprimer sur les éléments qu’ils jugent prioritaires dans le développement de la vision de la future communauté nourricière et du plan d’action en découlant.

Le PDCN est une initiative du Comité de développement de Saint-Adrien, appuyée par notre conseil municipal, en réponse à un mouvement naturel déjà bien présent au sein de la communauté. Le projet est rendu possible grâce à l’implication soutenue d’un comité technique de six personnes, appuyé par un comité consultatif et par l’agente de développement de la municipalité Émilie Windsor.

Une nouvelle page Facebook permettant de suivre au jour le jour l’évolution de la communauté nourricière et aussi d’y échanger, sera créée d’ici peu.