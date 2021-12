Valcourt 2030 : L’innovation collective passe à un autre niveau

Avec la première planification quinquennale de l’organisme terminée, le conseil d’administration devait se pencher sur les orientations de l’organisation pour les 5 prochaines années.

Bien entendu, cette nouvelle proposition se basera évidemment sur les forces qui ont donné à l’organisme sa couleur depuis sa création; l’innovation et la flexibilité qui permettent de répondre rapidement à des besoins et l’inclusion des citoyens dans le développement de projets collectifs. Par contre, on y retrouvera des nouveautés, des ajustements.

Par exemple, de nouveaux outils seront mis en place afin de mieux accompagner les citoyens dans cette prise en charge de projets. Aussi, des projets qui ont vu le jour spontanément comme le comité d’intégration local profiteront d’un levier important, incluant notamment l’entrée en poste d’une nouvelle ressource à temps plein.

« Les gens seront agréablement surpris. On parle d’activités grand public qui favoriseront les échanges entre les cultures, dans différents contextes. Nous avons très hâte d’annoncer les détails de cette nouvelle. Quant à l’ensemble de nos projets, avec le bagage accumulé, Valcourt 2030 passera à un autre niveau, en deuxième vitesse, et le CA est enthousiaste de dévoiler le résultat de son processus de planification stratégique qui permettra de demeurer une structure innovante et proactive », conclut Kevin Bombardier, coordonnateur de l’organisme

