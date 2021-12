La ville de Kingsey Falls conserve ses quatre Fleurons

Kingsey Falls(RL) —Le 8 décembre dernier, la Corporation des Fleurons du Québec tenait, en direct de la salle Théâtre la Scène de Saint-Hyacinthe, sa 16e édition de la classification horticole des municipalités. L’évènement, tenu en présentiel cette année, aura regroupé des représentants en provenance des 136 municipalités en évaluation pour 2021.

De ce nombre, 30 se sont vu décerner un Fleuron en plus, emblème qui reconnait les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités de la province. Il s’agit en fait d’une classification qu’il serait possible de comparer au nombre d’étoiles octroyées à une entreprise hôtelière. Déjà titulaire de quatre Fleurons, la ville de Kingsey Falls, a fièrement reçu confirmation qu’elle maintenait son standard qui se traduit par le niveau Excellence, c’est-à-dire un embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines.

Cette attestation officielle « 4 Fleurons », reçue des mains du président de la Corporation M. Gabriel Arcand, est valide pour les trois prochaines années. Celle-ci est par ailleurs assortie d’un rapport professionnel suggérant de nouvelles pistes d’améliorations, dans le but de poursuivre la bonification du verdissement municipal.

« La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Ville de Kingsey Falls et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens. [… Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine arboricole, etc.) sont également comptabilisées. », soulignait par voie de communiqué, Mme Annie Champagne, chargée de projets pour Les Fleurons du Québec.

C’est donc avec une fierté renouvelée que la ville de Kingsey Falls pourra de nouveau afficher ses quatre Fleurons aux différentes entrées de la municipalité.