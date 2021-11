Le nouveau conseil de Saint-François se dit prêt !

Saint-François-Xavier-de-Brompton (GA) – C’est devant une vingtaine de citoyens que les membres du conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont prêté serment et ont tenu leur première séance de leur mandat le 15 novembre dernier.

D’entrée de jeu, le nouveau maire, Adam Rousseau, a indiqué qu’il entendait utiliser les forces et les idées de chacun de ses collègues afin de faire progresser la municipalité.

« Les besoins des citoyens évoluent constamment et c’est avec l’ensemble des élus et du personnel que nous pourrons être à l’écoute. D’ailleurs, je compte bien donner des responsabilités plus engageantes à chacun des conseillers afin que tous, nous soyons partie prenante des actions », mentionne M. Rousseau.

Lors de son discours d’ouverture, le maire a également indiqué vouloir créer un comité sur l’avenir de l’agriculture qui verra à trouver des moyens d’aider les producteurs, réduire les obstacles au développement de leur entreprise et de favoriser la cohabitation rurale urbaine.

La mise sur pied d’un Comité des finances, composé d’élus, d’employés et de citoyens, aura comme mandat d’informer le conseil de l’état des finances à court, moyen et long terme ainsi que l’impact des projets sur la capacité de payer des citoyens.

Comité de développement

Le comité de développement sera relancé, a affirmé le maire Rousseau. « Nous devons continuer de développer notre municipalité, car c’est de cette façon que nous offrirons de meilleurs services et infrastructures. Nous avons des opportunités de développement, notamment dans le secteur résidentiel. Nous devons être attrayants, offrir des incitatifs, le tout en respect de l’environnement, des lois en vigueur et des zones agricoles ».

De nouveaux mandats seront confiés au Comité de l’environnement, dont celui de proposer au conseil des façons de réduire les gaz à effet de serre. « En tant que conseil, nous continuerons d’appuyer nos organismes et les bénévoles qui, par leurs idées et leurs actions, créent et solidifient la communauté », conclut le maire Rousseau.