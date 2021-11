Saint-Denis adopte sa première politique culturelle

Saint-Denis-de-Brompton (GA) – Après près de deux ans de travail, Saint-Denis-de-Brompton se dote d’une toute première politique culturelle. L’église pourrait ainsi devenir le pôle central de la démarche.

Cette politique détermine en fait les priorités en matière de culture avec un plan d’action triennal prévoyant entre autres de développer l’offre d’activités pour les jeunes et pour le centre du village.

Il aura fallu près de deux ans de travail pour en arriver à son élaboration. La démarche qui a débuté en 2019, crée des arrimages avec la Politique familiale de 2018, notamment par l’aspiration à concevoir un sentier des artistes.

D’ailleurs, ce sentier récemment conçu et illuminé en septembre jouit déjà d’une grande popularité chez les randonneurs. Il a connu un succès « monstre » lors de l’Halloween en y accueillant plus de 550 personnes venues participer au tout premier sentier de l’horreur, animé par une quinzaine de bénévoles déguisés en zombies, en sorcières, en squelettes et en fées.

Pôle culturel

Le comité en charge de la politique culturelle a pris soin de sonder la population pour connaître ses goûts et aspirations.

Parmi les souhaits, on retrouve celui de créer un pôle culturel, un lieu rassemblant les activités en arts et culture, favorisant la promotion des artistes et des artisans de la municipalité.

L’église figure au centre des projections à ce sujet. Déjà, plusieurs activités s’y déroulent.

Plus d’une vingtaine de citoyens ont participé aux travaux du comité, formé d’artistes, d’artisans et de deux élus.

« Pas moins de 75,5 % des citoyens sondés désirent davantage d’activités culturelles dans la municipalité, ce qui légitime notre démarche. Il en résulte une immense fierté partagée et de solides bases sur lesquelles s’appuieront les actions futures, pour la municipalité », note la conseillère municipale Guylaine Rajotte, à la tête du dossier.

Selon les autorités municipales, Saint-Denis-de-Brompton regorge de joyaux naturels et compte quelques bâtiments historiques qui doivent être protégés. Du nombre, la Grange rouge, les vitraux de l’église et ses cinq lacs.

La politique culturelle offre un premier plan d’action qui sera revu et réévalué à la lumière des travaux des différents comités. Une mise à jour est également prévue en 2025.