Un prochain mandat fort occupé pour les élus de Windsor

Windsor (GA) - Réélue sans opposition, Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, ne chômera pas au cours de son prochain mandat. La relocalisation de la bibliothèque municipale et l’amélioration de l’intersection de la route 143 et la rue Saint-Georges seront au cœur de ses préoccupations.

Le projet d’une nouvelle bibliothèque demeure sa priorité première. « Je vais y travailler très fort. Ce projet est sur la table depuis plusieurs années et nous allons continuer à nous y intéresser avec le ministère de la Culture et avec le député André Bachand. C’est vraiment un besoin pour Windsor, pour Saint-François et pour Val-Joli », insiste Mme Bureau.

Selon elle, la bibliothèque actuelle est un endroit très achalandé. « Nous manquons de place ; la bibliothèque est rendue vraiment trop petite. Nous avons essayé de l’agrandir, mais c’est dans le centre communautaire. C’est une vieille bâtisse. C’est très compliqué », soutient la mairesse de Windsor.

La nouvelle bibliothèque municipale devrait être aménagée sur un terrain pas trop loin de la piscine municipale, un secteur propice aux loisirs.

« Nous devrions avoir des nouvelles du ministère au mois de novembre ou décembre. Après quoi, ce seront les plans et devis. Je souhaite que la nouvelle bibliothèque puisse ouvrir ses portes en 2023 », affirme la mairesse, qui ne peut pas encore chiffrer le projet.

Entrée de la ville

Au cours de son prochain mandat, Mme Bureau souhaite également apporter des améliorations aux entrées de la ville, plus précisément à l’intersection des routes 143 et 249.

« C’est une véritable problématique. Ce coin-là est à refaire », mentionne la mairesse.

Les autorités municipales négocient actuellement avec le ministère des Transports la possibilité d’élargir la route et d’installer des feux de circulation à l’entrée du parc industriel de la 55.

« Nous avons beaucoup de travail à faire pour améliorer la circulation », avoue Mme Bureau.

« Finalement, ce qui est primordial pour le prochain mandat, c’est de continuer à bonifier nos parcs sur notre territoire. À un moment donné, ils ont vraiment été laissés à l’abandon. Déjà, nous avons investi dans ce secteur et nous allons continuer à le faire », ajoute la mairesse de Windsor.

Mme Bureau se préparait à avoir de l’opposition pour les élections du 7 novembre. « Il faut toujours s’attendre à de l’opposition. Il faut toujours être prêt à cette éventualité. J’étais préparé à me lancer en campagne électorale », de dire celle qui a été élue par acclamation pour un quatrième mandat.