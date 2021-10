Kingsbury perd son directeur général

Kingsbury (GA) — Après 26 ans de loyaux services, le directeur général de Kingsbury, Yves Barthe, quittera ses fonctions à la fin du mois de décembre.

« C’est un emploi que j’ai vraiment aimé. Ce travail est très énergisant. J’ai pu travailler avec des gens formidables. Je faisais partie de la famille. J’ai vraiment apprécié », soutient l’actuel directeur général.

Il a commencé en 1996 à Kingsbury. Pendant dix ans, il a aussi cumulé des fonctions similaires à Maricourt. « Les deux, c’était beaucoup trop. Ce n’est pas un job facile à faire. Nous sommes toujours pris entre les citoyens et les décisions du conseil », de dire M. Barthe.

Le directeur général ne prend pas sa retraite. « Je suis comptable de formation. Je fais de la comptabilité. Il faut dire que le poste de directeur général n’est pas un emploi à temps plein. C’est un job de deux ou trois jours par semaine. C’est un temps partiel », précise M. Barthe.

Avec les années, la tâche est devenue plus complexe. « C’est de plus en plus demandant, soutient M. Barthe. Certains pouvoirs ont été transférés aux municipalités. Nous ne sommes pas tous formés pour accepter ces nouvelles responsabilités. Ici, à Kingsbury, nous sommes toujours les trois mêmes à réagir à tous ces nouveaux dossiers qui sont pelletés dans la cour des municipalités. C’est correct, mais c’est très exigeant. »

M. Barthe ne prend surtout pas sa retraite. Il entretient plusieurs projets. « C’est juste le monde municipal que je laisse. Je fais encore beaucoup de comptabilité. Je viens d’avoir deux autres clients pour le mois de janvier. J’aide les entrepreneurs à partir en affaires », souligne l’actuel directeur général.

Processus

Le processus d’embauche n’a pas encore été lancé officiellement à Kingsbury. « Notre directeur général ne pouvait plus nous donner autant de disponibilité dont nous avions besoin. Même si une municipalité est petite, elle doit gérer les mêmes dossiers avec moins d’argent », explique Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury.

Dans ce sens, Mme Hervieux a repéré une trentaine de municipalités au Québec ayant une population semblable à celle de Kingsbury. « Nous sommes en comité à évaluer nos véritables besoins. Nous voulons savoir combien de temps un directeur général passe au bureau. Nous nous sommes également informés en ce qui a trait au salaire. En général, c’est entre 20 et 35 heures par semaine », précise la mairesse.

« L’expertise acquise dans le domaine municipal est indéniable et a permis aux élus d’être bien soutenus dans l’ensemble des responsabilités administratives, mentionne Mme Hervieux.

Soucieux de finaliser les dossiers actifs et d’assurer une transition en douceur avec la personne qui lui succédera, le directeur général a proposé de quitter son poste le 31 décembre prochain, ce qui lui permettra d’agir à titre de président d’élection le 7 novembre.