La construction d’un entrepôt de sels de voirie se met en branle à St-François-Xavier-de-Brompton

St-François-Xavier-de-Brompton (SFT) —Le député de Richmond, André Bachand, est fier d’annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest, une aide financière de 619 680 $ à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton pour l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs.

« Je me réjouis de cet important investissement à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. L’emplacement actuel n’est nettement plus adéquat et ne répond pas aux attentes de la municipalité. Le nouvel entrepôt permettra de garder les sels et abrasifs à l’abri des intempéries. Notre gouvernement démontre ainsi sa volonté que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité », explique monsieur Bachand.

Les travaux qui auront lieu cet automne étaient attendus depuis déjà août 2019. Cet entrepôt, qui sera d’une superficie de 870 mètres carrés, se divisera en trois sections. Une pour le mélange de sel de déglaçage et de sable, une pour l’entreposage du sel et une aire spécifiquement pour le chargement de ceux-ci.

« Nous travaillons ce projet depuis août 2019 et nous sommes satisfaits d’en voir sa réalisation. Les délais et les obstacles, autant administratifs que financiers, ont été nombreux, mais nous pourrons enfin entreposer, de façon étanche, les abrasifs et sels de déglaçage utilisés pour l’entretien hivernal des routes et ainsi contribuer à la réduction de la contamination du lac Tomcod. L’aide financière du RÉCIM est plus qu’appréciée puisqu’elle permet d’alléger de façon considérable l’impact financier sur nos citoyens. », dit le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Gérard Messier.

Des travaux extérieurs tels l’installation du drainage et l’aménagement de l’entrée, de l’aire de manœuvre des camions ainsi qu’un stationnement seront aussi effectués.