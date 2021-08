Après 12 années au sein du conseil municipal, Adam Rousseau se présente à la mairie de St-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton (SFT) — Travaillant au sein du conseil municipal depuis maintenant 12 ans, c’est à un homme humble, certes, mais sûr de lui que nous avons le plaisir de nous adresser lors d’un entretien téléphonique afin de parler de sa candidature à la mairie de la municipalité qu’il a de tatouée sur le cœur, Saint-François-Xavier-de-Brompton. Passé maître en termes d’inclusions de toutes les « strates » de notre société, du plus jeune au plus âgé, Adam Rousseau a pour but de rallier les forces, non pas en visant seulement sur la relève ou uniquement sur les gens d’expérience, mais bien en alliant les deux afin de créer un intérêt grandissant au niveau des jeunes et un lègue intéressant au niveau des moins jeunes. La première politique familiale a vu le jour en 2016 dans la petite municipalité et M. Rousseau y a participé activement.

La politique des amis des aînés aussi, mais malheureusement, avec la pandémie, l’évolution de ces deux politiques n’ont pas adopté le rythme voulu, ce qui heureusement n’a pas ralenti les ardeurs de l’homme passionné qu’est ce jeune homme de 36 ans. Avec une envie d’inclusion plus grande vient forcément un volet de communication et de consultation publique plus important. Parce que comment peut-on mieux inclure une communauté qu’en ciblant ses besoins réels dans le moment présent. Cela semble aller de soi, mais bien trop souvent, la communauté se sent impuissante face aux changements effectués dans leur municipalité. C’est pourquoi Adam Rousseau a, entre autres, pour idée d’impliquer davantage les citoyens avec (par exemple) l’implantation d’un conseil municipal jeunesse et en impliquant les citoyens dans un comité consultatif. Un bon leader ne fait pas que mener les projets à bien, il faut aussi user d’une écoute active.

Ayant vécu un drame déchirant dans la jeune vingtaine, Adam Rousseau a pris le temps de penser et de s’écouter afin de cerner ses besoins et attentes en tant que citoyen. Il a eu envie de redonner à la communauté, comme il a senti qu’on lui a donné une seconde chance à lui aussi. Pour ne nommer que quelques idées ici et là, on peut parler de la continuation des investissements dans le rafraîchissement des infrastructures routières, tout en posant des actions afin de favoriser le transport actif et l’accessibilité aux services. On parle aussi de sécuriser la traverse d’une route provinciale pour les jeunes allant à pied à l’école primaire chaque matin. Un désir de densifier le centre de la municipalité est aussi un des piliers de la campagne, permettant aux citoyens de trouver tout ce dont ils ont besoin au cœur de la municipalité, et ce, sans dénaturer la campagne environnante. En bref, des beaux projets à venir ! Participerez-vous à l’avancement de VOTRE communauté? N’hésitez pas à appeler Adam Rousseau ou lui écrire pour lui poser des questions, il lui fera plaisir de vous répondre.