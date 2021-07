Rapport sur la situation financière de l'année 2020 à Windsor

Déposé à la séance extraordinaire du 20 juillet 2021

La mairesse de la Ville de Windsor, avait le plaisir de vous informer des faits saillants du rapport financier de l'année 2020.

Le rapport de l'auditeur indépendant qui a été émis stipule que :

« Les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Windsor au 31 décembre 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

Voici les principaux éléments de l’année financière 2020 :

L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales comprend les éléments suivants: Excédents provenant des activités de fonctionnement : 516 858 $ Aide gouvernementale pour la pandémie : 286 457 $ Ventes de terrains 110 188 $



Excédent total pour l’année 2020 : 913 503 $

Cet excédent porte le surplus accumulé non affecté à : 2 398 576 $

Les investissements faits dans le développement du Parc d’affaires de la 55 continuent de porter fruits : Les revenus générés par la vente de terrains survenus au cours de l’année 2020 totalisent : 97 325 $



Ce montant sera réservé afin de poursuivre le développement économique de la Ville.

Le SURPLUS accumulé RÉSERVÉ au développement économique s’élève à : 969 918 $

Voici les projets d’investissements qui étaient en cours de réalisation à la fin de 2020

Maintien du réseau routier

Développement du parc d’affaires phase 3 et phase 4

Mise aux normes de l’usine d’eau potable

Développement de la Ville

Camion écureur

Étude de séparation des conduites d’égouts combinés

Les membres du conseil municipal sont fiers du résultat atteint et de la santé financière de la Ville de Windsor.

La rigueur appliquée dans le choix de projets et la convergence des actions avec les priorités établies par le conseil en collaboration avec les cadres et employés de la Ville contribuent à faire des choix judicieux et à atteindre les objectifs.

Sylvie Bureau

Mairesse

Ville de Windsor