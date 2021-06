Val-des-Sources vise à revitaliser son site minier désormais appelé Quartier Jeffrey

Val-des-Sources(RL) — Fort de plusieurs mois de travail et s’imbriquant parfaitement dans la vision de modernisation et de revitalisation amorcée par la municipalité de Val-des-Sources, la direction de la ville annonçait en conférence de presse la semaine dernière, le lancement officiel du projet de mise en valeur de son site minier. Lors de son allocution le maire Hugues Grimard, prit bien soin de spécifier que la richesse de l’histoire de la municipalité et le lieu magnifique que représente les abords du puits minier, se doivent d’être mis en valeurs, tout en rappelant que le processus ayant mené au changement de nom de la ville n’était d’aucune manière destiné à renier le passé local, bien au contraire. L’idée est de rendre le nouveau quartier Jeffrey, qui s’étend des secteurs bordés par la rivière Nicolet Sud-Ouest, les boulevards Olivier et St-Luc, la halde Nord ainsi que le secteur St-Barnabé, des plus attrayants, vivifiants, dynamiques et rassembleurs pour la population. La première étape du projet sera l’ouverture d’une place publique aux abords du puits minier situé en face la 1re avenue, au cours du mois d’août prochain. « … plusieurs autres étapes suivront pour vivifier le secteur. La population sera d’ailleurs appelée à donner son opinion pour la suite du développement du quartier Jeffrey et la mise en place de son plan directeur via une démarche consultative. », pouvait-on par ailleurs lire dans le document offert aux médias.

En effet au cours des prochaines semaines, soit jusqu’au 31 juillet, les citoyens sont invités à participer à un sondage en ligne sur le site internet de la municipalité à l’adresse : https://valdessources.ca/a-propos-de-la-ville/quartier-jeffrey/ , ou encore via un formulaire papier disponible à la bibliothèque, sur leurs visions et intérêts en lien avec la revitalisation des lieux. De plus, des marches exploratoires à des horaires variés et sur des trajets l’étant tout autant, auront également lieu les 22, 23, ainsi que les 29 et 30 juin, où seront abordés différents enjeux quant au développement du quartier Jaffrey, alors que les participants pourront en profiter pour poser des questions de même que soulever leurs souhaits et/ou inquiétudes, face au projet. Les personnes désireuses de participer peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant, toujours sur le portail web de la ville.

« L’objectif est d’avoir un espace rassembleur et à l’image de notre milieu de vie, c’est pourquoi on souhaite l’implication des citoyens. Le potentiel du quartier Jeffrey est incroyable et il est temps de le montrer. Il s’agit d’un projet de mise en valeur qui va bien au-delà du puits minier », souligna Hugues Grimard.

Pour la réalisation de ce projet, la municipalité de Val-des-Sources travaille de pair avec Milieux de vie en santé, un programme de Nature Québec, notamment pour la renaturalisation et le verdissement des espaces. De même, qu’en collaboration avec La Pépinière |Espaces collectifs pour l’aménagement de la place publique. « J’invite la population à s’impliquer dans le projet de l’une ou l’autre des manières possibles. C’est en travaillant ensemble que nous arriverons à créer un espace dynamique qui contribuera à la qualité de vie de notre milieu », conclut le maire de Val-des-Sources.