À quelques mois des élections… à Ham-Sud

Ham-Sud (RL) — En marge des élections municipales qui approchent à grands pas, nous poursuivons notre tournée de la MRC des Sources cette semaine, avec la municipalité de Ham-Sud. Pour ce faire, nous avons réalisé un court entretien avec celui qui avait pris la relève en plein mandat du maire Georges St-Louis et qui fut par la suite officiellement élu une première fois à titre de maire d’Ham-Sud, lors du scrutin populaire de 2017, M. Serge Bernier. D’entrée de jeu ce dernier nous confia qu’il était déjà certain qu’il sollicitera un nouveau mandat à ce poste le 7 novembre prochain. Fier du travail que le conseil a accompli lors des quatre dernières années, monsieur Bernier en dresse un bilan très positif et il se dit autant plus enthousiaste quant à l’avenir de la municipalité.

« De belles réalisations ont été faites et d’autres sont actuellement en cours d’avancements. C’est certain que le dossier de la route 257 en est un d’importance pour nous et si tout se passe comme prévu, nous devrions être en mesure de voir apparaitre certains poteaux de lignes électriques le long de la route, au cours de la saison estivale. Nous sommes également très heureux de l’implantation et de la mise en application du plan stratégique de la municipalité, ainsi que du partenariat qui existe avec les citoyens. Ce sont plus de 70 % de la population d’Ham-Sud qui a répondu favorablement à l’appel de concertation. », de relater le maire.

Lui qui souligna également l’implication et l’engagement de l’ensemble de la communauté au niveau du développement durable, un aspect sur lequel la municipalité octroie favorablement de l’aide financière lors de construction érigée selon des principes écoresponsables et respectueux de l’environnement dans le cadre de son programme Ham-Sud Habitation Durable.

En ce qui a trait aux dossiers qui tendront à teinter le travail des prochaines années, Serge Bernier confia que suite à des échangent avec les citoyens, le projet d’aménagement d’un sentier au cœur des terres environnantes, où la marche y serait possible ainsi que ski de fond et la raquette notamment, serait envisageable pour le bien des citoyens du petit village situé à la limite des Bois-Francs. « Nous aimerions également mettre en valeur toute la richesse de notre milieu, afin de continuer à attirer de jeunes familles à Ham-Sud. Nous avons eu le plaisir d’en accueillir quatre au cours de la dernière année et notre objectif est assurément de continuer notre travail en ce sens. », termina sur un ton déterminé et confiant, le sympathique homme politique.