Un nouveau mode de désinfection à la Ville de Windsor en mai 2021

Windsor - Grâce aux importants travaux d’agrandissement et de modernisation à l’usine de filtration Marcel-Bédard complétés en novembre dernier, la Ville de Windsor prévoit abandonner la désinfection au chlore à la fin du mois de mai prochain pour faire place au mode de désinfection aux rayons ultraviolets et à la monochloramine.

« La plus importante infrastructure municipale de Windsor est maintenant équipée d’un procédé moderne qui permettra de respecter les plus hautes normes en matière d’eau potable. La désinfection secondaire à la monochloramine est considérée comme étant l’une des plus stables pour le maintien de la désinfection de l’eau potable dans le réseau d’aqueduc », a noté Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Les chloramines sont utilisées depuis près de 90 ans comme désinfectant dans le traitement de l’eau potable. Populaire aux États-Unis et au Canada, l’eau monochloraminée peut être consommée sans danger. À terme, ce changement de procédé permettra d’offrir une eau inodore et incolore à près de 6000 consommateurs de Windsor et Val-Joli.

Dialyse et aquarium : vigilance

Même si ce changement de mode est sécuritaire pour les consommateurs, les patients soumis à la dialyse à domicile doivent être vigilants puisque la monochloramine doit être neutralisée avant que l’eau entre en contact avec le sang. Toutefois, les appareils de dialyse utilisés à domicile sont munis d’un système de traitement permettant aussi d’éliminer la monochloramine. Les personnes dialysées doivent donc continuer à utiliser la procédure habituelle. Pour toute question supplémentaire, la Ville de Windsor invite les personnes concernées à prendre contact avec leur clinique de dialyse.

La monochloramine, tout comme le chlore, peut aussi être nocive pour les poissons et d’autres formes de vie aquatique. Des précautions particulières doivent être prises pour éliminer la monochloramine présente dans l’eau. Il est recommandé d’employer des produits antichlore lors de changements d’eau et d’effectuer seulement des changements partiels du volume d’eau. Pour assurer une élimination optimale, la Ville de Windsor invite les aquariophiles à consulter un spécialiste dans une animalerie.

Un changement en étapes : une collaboration nécessaire

Au cours des prochaines semaines, les équipes de la Ville de Windsor procèderont à plusieurs opérations pour compléter le changement de mode de désinfection, et la collaboration des citoyens sera demandée.

En effet, le rinçage annuel du réseau de distribution prévu au cours du mois d’avril et le nettoyage des réserves d’eau potable prévu au début du mois de mai nécessiteront une consommation réduite de l’eau potable, afin d’optimiser les opérations et de réduire la demande auprès de l’usine de filtration.

Jusqu’à la conversion complète, notons que tout est prévu pour conserver une eau potable et pour minimiser les impacts auprès des consommateurs. Toutefois, une fois que le nouveau mode de désinfection sera instauré, des périodes d’eau colorée ou odorante pourraient survenir pendant la stabilisation du réseau. La Ville de Windsor effectuera des mises à jour tout au long du processus, afin d’informer les citoyens de l’avancement des opérations.