Ham-Sud deviendra « Amie des aînés »

Ham-Sud - La Municipalité de Ham-Sud est fière d’annoncer sa participation au programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés. Le projet bénéficie d’un financement de 10 500 $ octroyé par le programme Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La Municipalité, de son côté, investit 4 500 $. Le projet s’inscrit dans le volet 1 du programme : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés. Ce programme vise à adapter les environnements bâtis et sociaux pour optimiser le vieillissement actif et est directement en lien avec le plan stratégique de développement 20-25 de la municipalité.

Une fois que la démarche sera complétée, la Ham-Sud sera accréditée « Amie des aînés ».

La Municipalité procédera prochainement à une consultation publique afin de déterminer les besoins spécifiques des aînés pour chacun des champs d’action suivants : Habitat et milieu de vie, transport et mobilité, respect et inclusion sociale, participation sociale, loisirs, espaces extérieurs et bâtiments, santé et services sociaux, communication, information et finalement la sécurité.

Serge Bernier, maire de la Municipalité de Ham-Sud mentionne : « Cette démarche répond à un besoin réel de la municipalité qui compte près de 25 % d’aînés. Nous contribuerons, par cette démarche, à la rétention, à la mobilisation ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie de ceux-ci. »